Байкеры из 15 стран ярко завершат сезон на H.O.G. Rally Minsk 2018

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный фестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018 пройдет в Минске 15 сентября, сообщили БЕЛТА организаторы.

Завершение мотосезона в столице из года в год привлекает байкеров со всего мира - H.O.G. Rally Minsk отличается от любого привычного мероприятия или слета особой атмосферой заботы и доброжелательности. Все потому, что команда организаторов из числа ООО "Мото Ивент" и Iron Birds Chapter при поддержке городских и республиканских властей создает праздник, входящий в календарь мировых официальных событий Harley-Davidson, вкладывая в него всю теплоту своей души. Очередная встреча друзей в белорусской столице также будет наполнена общением, впечатлениями от поездок по разным странам.

В этом году на празднике ожидается участие представителей более 15 стран. Накануне, 14 сентября, они соберутся на увлекательной мотоэкскурсии в формате Poker Run. У гостей будет возможность посмотреть достопримечательности прямо из седла верного железного коня.

А с самого утра 15 сентября тысячи мотоциклистов стартуют от Кургана Славы мотопарадом. Ревом моторов они огласят перекрытые от движения автомобилей проспекты и в сопровождении ГАИ прибудут на основную площадь фестиваля возле Дворца Спорта. Здесь мотоциклисты кроме свои личного присутствия подарят горожанам еще множество сюрпризов: концерт немецкой группы Bonfire, калейдоскоп активностей для детей и взрослых, выставку редких мотоциклов и выступления каскадеров, зрелищный дрифт и турнир по функциональному многоборью. Так что минчане вне зависимости от увлечения мотоциклами смогут отлично провести уикенд с семьей. Будет шумно и весело до самого позднего вечера, а с наступлением темноты город расцветет яркими огнями салюта.-0-