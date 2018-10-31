Бани Минска с 3 ноября приглашают горожан на "Лазневыя сустрэчы"

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цикл тематических семинаров и мастер-классов по банному искусству "Лазневыя сустрэчы" стартует в Минске 3 ноября, сообщил журналистам начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Юрий Натычко, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в ноябре-январе состоится семь встреч, рассчитанных на два часа. Они пройдут в банях №7 (ул. Московская,7), №11 (ул. Нестерова,9), №3 (ул. Фабричная, 20а), №8 (ул. В. Хоружей, 44), БОК "Лазня" (ул. Марьевская,5), БОК "Сухарево" (ул. Сухаревская,33), БК "Сокол" (ул. Березогорская, 7а) УП "Городские бани". Здесь можно будет пообщаться со специалистами, перенять опыт правильного посещения бань и парения, узнать все о температурном режиме бани, уходе за телом, веничном массаже, видах банных веников, банном туризме, фестивалях и банных праздниках в СНГ.

С 12 января по 30 марта 2019 года пройдут отборочные этапы III Народного белорусского чемпионата по парению - 2019.

"Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни и активного отдыха, обмен опытом и сохранение банных традиций", - отметил Юрий Натычко.

Организаторами мероприятия выступают управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома, УП "Городские бани", школа банного мастерства "Пар Мороз", банный клуб Мenesk.-0-