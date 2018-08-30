30 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Банк данных спортивно одаренных школьников создадут в Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Работа по выявлению потенциально спортивных талантов начнется в сентябре. Тестировать будут учеников 2-6 классов.

"Дети будут выполнять комплекс упражнений на ловкость, скорость или силу, предусмотренных программой. Данные о результатах будут аккумулироваться и накапливаться. В перспективе это поможет тренерам при наборе в спортивные секции быстрее находить детей, соответствующих требованиям того или иного вида спорта", - рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. Это лишь одно из направлений работы по популяризации здорового образа жизни, занятий спортом в области.

В новом учебном году в области пройдет массовый детский чемпионат по 23 видам спорта. Новый проект также будет направлен на поиск талантов: первоначальные этапы будут проводиться на базе школ или даже дошкольных учреждений. На протяжении года пройдут турниры городского и районного уровней. Победителей назовут по итогам областных финалов, запланированных на лето 2019 года.

Также в Гродненском регионе продолжается акция "Запишись в спортивную школу". Кульминацией ее станет спортивный праздник, который пройдет 15 сентября в центре Гродно. Здесь будут открыты более 30 станций, посвященных различным видам спорта. Дети и родители смогут пообщаться с тренерами, известными спортсменами, познакомиться с видом спорта, поучаствовать в мастер-классах и мини-соревнованиях. Здесь также расскажут, как записаться в спортшколу или секцию, помогут выбрать наиболее подходящий ребенку вид спорта.

"Набор в спортшколы открыт до 1 октября. Выбор широк. В регионе культивируется свыше 30 олимпийских видов спорта. Занятия в спортивных школах - бесплатные!", - отметили в управлении спорта и туризма облисполкома. Там подчеркнули, что в регионе в 54 таких специализированных учебных заведениях занимаются свыше 22 тыс. детей.-0-