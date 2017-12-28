Банк развития до 2020 года выделит на реализацию программы "Чистая вода" в Минской области не менее Br50 млн

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития до 2020 года выделит на реализацию государственной программы "Чистая вода" в Минской области не менее Br50 млн, сообщил журналистам председатель правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

ОАО "Банк развития Республики Беларусь", Минский областной исполнительный комитет и ОАО "Промагролизинг" подписали сегодня трехстороннее соглашение о взаимодействии на 2018-2019 годы.

Сергей Румас отметил, что подписание этого документа позволит Минской области решить проблемы с просроченной задолженностью сельхозпредприятий, из-за которых область не могла участвовать в программах кредитования Банка развития. "Сейчас этот вопрос решен, и мы сможем начать реализацию проектов в регионе. В качестве "пилота" область попросила профинансировать подпрограмму "Чистая вода" государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда". До 2020 года на нее будет выделено не менее Br50 млн", - рассказал глава Банка развития. На 2018 год банк уже зарезервировал Br20 млн на эти цели.

У банка есть программы сотрудничества со всеми регионами. "По Витебской области, к примеру, мы строим поликлинику, приступаем к строительству общежития. По другим областям в качестве приоритета губернаторы выбрали строительство моста, в Бресте - это строительство обхода вокруг города. А Минская область предыдущие годы из-за неурегулированности проблем с просроченными долгами была за рамками этого сотрудничества", - сказал Сергей Румас.

Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко уточнил, что средства будут направляться на модернизацию тепловых сетей, а также строительство станций обезжелезивания. "Мы выбрали для себя приоритет - это замена тепловых сетей. У нас сейчас огромные потери тепла, и порядка 900 км труб требуют замены. "Чистая вода" - долгосрочная программа, которая рассчитана на 5 лет, но мы хотим ускорить ее реализацию, поэтому берем льготные кредиты Банка развития", - пояснил он.

Анатолий Исаченко рассказал, что в области есть районы, где эту работу надо проводить в первую очередь. В пример он привел Борисовский и Червенский районы. "Эта работа будет вестись там, где у нас наибольшие потери по теплу, но решение будут принимать специалисты", - добавил губернатор.-0-