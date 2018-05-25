Барановичские медики в 2019 году начнут проводить операции по имплантации электрокардиостимуляторов

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском межрайонном кардиоцентре в 2019 году планируют освоить операции по имплантации электрокардиостимуляторов. Об этом сегодня сообщила журналистам главный внештатный кардиолог управления здравоохранения Брестского облисполкома Наталья Побиванцева, передает корреспондент БЕЛТА.

Брестская область создала сеть межрайонных кардиологических центров. Первый заработал в 2016 году в Барановичах. "Его сотрудники нарабатывали опыт под контролем областных специалистов. Начинали с операций на периферических сосудах, сосудах сердца. В следующем году планируем их обучение имплантации электрокардиостимуляторов. Вторым по счету открылся кардиоцентр в Пинске. Там мы двигаемся по тому же пути, повышая доступность и качество оказания медицинской помощи", - отметила Наталья Побиванцева. Она добавила, что в областном кардиологическом диспансере ежегодно проводится около 400 имплантаций электрокардиостимуляторов и сложных устройств.

В Бресте сегодня проходит республиканская научно-практическая конференция "Внезапная сердечная смерть: возможности и пути предотвращения", которая включает обучающий курс по программации имплантируемых устройств. В форуме принимают участие около 180 специалистов - кардиологи со всех регионов Беларуси, лекторы из России.

"Проблема сердечно-сосудистой патологии актуальна для всего мира. Около 55% населения умирают из-за болезней системы кровообращения. Наибольшие трудности связаны с состояниями, которые сложно контролировать. К ним относится внезапная сердечная смерть. Важно определиться с методиками, которые позволят нам реагировать на такие состояния и профилактировать их", - сказала Наталья Побиванцева.

По словам директора Республиканского научно-практического центра "Кардиология" Александра Мрочека, для повышения эффективности лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо наладить более тесное взаимодействие между врачами первого медицинского звена и специалистами-кардиологами. "К сожалению, у нас в этом есть отставание, население стремится попасть сразу к узкому специалисту. Но сегодня часто мы встречаемся с проблемами коморбидности, когда у человека есть несколько заболеваний. Соответственно первым этого пациента должен принять врач общей практики, чтобы знать полноту картины. Когда он придет к выводу, что, например, только операция решит основную проблему, тогда подключится узкий специалист", - заключил профессор.-0-