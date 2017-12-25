Барановичский городской онкодиспансер получил новый маммограф

25 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском городском онкологическом диспансере до конца года заработает новый маммограф, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий диспансером Леонид Володкевич.

Рентгенологическое оборудование производства белорусской компании "Адани" приобретено по государственной программе "Здоровье народа и демографическая безопасность". Стоимость аппарата составляет Br270 тыс. Средства на его закупку были выделены из республиканского бюджета. Еще Br120 тыс. направлены из городского бюджета на капитальный ремонт двух помещений, выделенных под установку "Маммоскана".

Аппарат предназначен для скрининга и диагностики рака молочной железы на ранних стадиях. До сих пор подобной установки в Барановичах не было. "Мы получили "Маммоскан" со стереотаксической приставкой, которая предназначена для пункции непальпируемых образований молочной железы. Он выявляет уплотнения, которые не видны глазу и невозможно нащупать руками. Под контролем этого аппарата с помощью приставки будет организована пункционная биопсия определенного участка молочной железы для исключения либо подтверждения злокачественной опухоли", - рассказал завдиспансером.

По словам онколога, заболеваемость раком молочной железы растет. Если в 2015 году в регионе, который обслуживает диспансер, она составляла 95,3 случая на 100 тыс. населения, то в 2016-м - 107,3 случая. Специализированную медицинскую помощь здесь получают не только жители города, но и Барановичского, Ляховичского, Ганцевичского и Ивацевичского районов. В настоящее время на учете в диспансере состоят около 10 тыс. человек, в том числе более 6 тыс. - жители Барановичей и Барановичского района.-0-