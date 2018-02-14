Барометр возможности трудоустройства на 2018 год составили в Минске

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Барометр возможности трудоустройства на 2018 год разработали в Минске, сообщила на пресс-конференции "О прогнозе и тенденциях на рынке труда в Минске в 2018 году" начальник отдела рынка труда комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Светлана Леончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Эксперты составили список профессий и специальностей, которые наиболее и наименее востребованы нанимателями. Так, спросом среди специалистов пользуются медсестры, фармацевты, фельдшеры, врачи, провизоры, рентген-лаборанты, инструкторы по лечебной физкультуре, воспитатели дошкольного образования, инженеры, инженеры-электроники, инженеры-программисты, администраторы баз данных, системные аналитики, преподаватели.

Что касается рабочих кадров, то большое количество вакансий представлено для арматурщиков, бетонщиков, монтажников, крановщиков, каменщиков, плотников, трактористов, маляров, поваров, сварщиков, швей, продавцов, водителей автомобиля.

Наибольшие сложности в трудоустройстве испытывают проходчики, лифтеры, дизайнеры, модельеры, психологи, экологи, юристы и экономисты.

Светлана Леончик подчеркнула, что зачастую наниматели сталкиваются с трудностями в подборе кадров, поскольку растут требования к качеству их подготовки. "На рынке труда не хватает узких, уникальных и высококвалифицированных специалистов. Большинство нанимателей решают вопрос комплектования штатов организацией обучения на производстве, заключают договоры с учебными заведениями, привлекают работников из других регионов", - отметила Светлана Леончик.

Всего специалисты проанализировали ситуацию по 150 профессиям. Сведения о профессиях с растущим и снижающимся спросом могут быть полезны для формирования и корректировки профессиональных намерений молодежи, организации обучающих программ для взрослого населения, в том числе безработных.

"Рынок труда стремительно меняется, и сегодня наличие диплома не гарантирует рабочее место и успешную занятость. Становится все более важным владение информационными технологиями, коммуникативными навыками, иностранными языками. Даже тем, у кого есть востребованная специальность, необходимо углублять знания и интересоваться инновациями. Спрос на низкоквалифицированный персонал продолжит падать. Но если раньше оптимизация касалась в большей степени рабочих специальностей, то сегодня компьютеризация заменяет и тех, кто работает в интеллектуальной сфере. Профессии юристов, психологов, экономистов в чистом виде становятся все менее востребованными", - отметила Светлана Леончик.

По прогнозам, крупные и средние компании продолжат сокращать штат бухгалтеров, что связано с внедрением программных продуктов, облегчающих процессы учета. В группе риска также почти все профессии, не требующие специфических знаний и умений: кассиры, операторы кол-центров, курьеры, секретари и администраторы. В крупных гипермаркетах кассиров скоро начнут заменять терминалами, а в кол-центрах основную работу будут выполнять операторы-роботы. Востребованными будут специалисты по продвижению и маркетингу, компьютерному оборудованию и телекоммуникациям, системные аналитики и архитекторы. Сохранится спрос на технических специалистов и руководителей среднего звена на производстве, появится спрос на экспертов по блокчейну и криптовалютам. Эксперты в сфере рекрутинга прогнозируют, что в ближайшие 10-15 лет только в транспортной отрасли потеряют работу таксисты, водители общественного транспорта, водители-курьеры, водители-экспедиторы, персональные водители и водители погрузчиков. Прогнозируется исчезновение профессии авиадиспетчера, с созданием точной системы передачи устной речи станут не нужны переводчики.-0-