Бассейны в Мостах и Сморгони намерены открыть в 2019 году

17 октября, Берестовица /Корр. БЕЛТА/. Бассейны в Мостах и Сморгони планируется открыть в следующем году. Об этом сегодня на пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.
В Гродненской области продолжается работа по созданию необходимой инфраструктуры для спорта и здорового образа жизни. В центре внимания - районы области.
"Например, в Сморгони на следующий год запланировано открытие после реконструкции бассейна. В 2019 году отремонтируем некогда закрытый, аварийный бассейн в Мостах", - рассказал Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что создаются и новые объекты. Например, вскоре будет сдан в эксплуатацию современный спортивный комплекс в Островце.
На 2019 год запланировано начало строительства спорткомплекса с залом игровых видов спорта и бассейном в Новогрудке. Также в планах реконструкция комплекса для водных видов спорта в Слониме.
Кроме того, прорабатывается вопрос строительства зала игровых видов спорта в областном центре. Такой объект Гродно необходим, сейчас решается, где он появится.-0-
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