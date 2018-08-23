Баттл баянистов проведут на Августовском канале 25 августа

23 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Баттл баянистов пройдет на Августовском канале 25 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Необычное состязание войдет в программу областного открытого фестиваля народного творчества "Августовский канал в культуре трех народов", который по традиции проходит в районе шлюза Домбровка в последнюю субботу лета. Баянисты - представители белорусских, польских и литовских коллективов - устроят соревнование на яркое, веселое и нестандартное выступление.

"Откроется мероприятие театрализованным шествием участников фестиваля "Под парусом дружбы". Насыщенной будет и концертная программа: лучшие коллективы из приграничья Беларуси, Польши и Литвы порадуют зрителей творчеством на любой вкус: от народных песен до мюзиклов, - рассказали в Гродненском районном культурно-информационном центре. - Фестиваль постарались сделать по-настоящему семейным праздником, развлечения на котором будут интересны гостям различных возрастов".

Во время мастер-классов желающих научат народным танцам, технике плетения кукол-оберегов и поясов, рисованию в необычных техниках. Планируется и создание большой мозаики-пазла с логотипом Августовского канала. Национальное наследие Беларуси, сохраненное в деревнях Гродненского района, будет представлено в мини-музеях под открытым небом. А в специальной фотозоне будут представлены традиционные народные костюмы различных регионов Беларуси, Польши и Литвы.

Предложат гостям поиграть и в необычные игры, среди которых деревенский боулинг, вкусный забег, пробег с коромыслом. Также можно стать участником необычного "БульбаШоў" с конкурсами "Кот в мешке", "Собери урожай", "Картофельный бум". Правила и секреты не раскрываются, но организаторы говорят, что будет весело.-0-