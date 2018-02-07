Базу для подготовки к горным походам создали в Гродненском районе

7 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе создана база для подготовки к экстремальным горным походам, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя ОО "Республиканский туристско-спортивный союз" Сергей Коледа.

Агрогородок Коптевка Гродненского района 10 февраля примет областные соревнования по туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма в закрытых помещениях.

"Место проведения выбрано не случайно. В школе этого агрогородка недавно создан первый в области зал для тренировок туристов, практически полигон для подготовки к сезону активного туризма в закрытых помещениях. Смонтирована горная стена для тренировок по скалолазанию, натянуты веревки для имитации вертикальных спусков и подъемов, отработки навыков работы с веревками, которые могут пригодиться в горах. В школе создана хорошая команда по туризму, появился и важный для тренировок объект", - отметил Сергей Коледа. Подобный зал, подчеркнул он, позволит подготовиться и отработать навыки, которые пригодятся в реальных экстремальных походах. Соревнования станут первой презентацией базы для подготовки туристов.

"Такой вид отдыха у нынешней молодежи становится все популярней. Гродненские ребята ходят в походы буквально по всему миру от гор в Азии и Африке до интересных маршрутов в Америке. Чтобы поход прошел безопасно, необходима подготовка", - отметил Сергей Коледа.

По его словам, в Гродно наработан серьезный опыт по организации и проведению мероприятий для активного туризма, создана команда организаторов. Регулярно проводятся чемпионаты по техникам туризма - горно-пешеходного, водного, велосипедного. На чемпионате в агрогородке Коптевка выступят 6 команд со всей области. Здесь будут определены делегаты на республиканское первенство, которое вскоре пройдет в Минске.-0-