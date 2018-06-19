Беговые дорожки установят в одном из ТЦ Минска на время благотворительной акции

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беговые дорожки установят 20 июня в центре Минска в целях помощи детям. В этот день в столице стартует акция SunRunChallenge - новый этап благотворительного проекта #velcombegom, сообщили БЕЛТА организаторы.

Три беговые дорожки появятся на первом этаже ТЦ "Галерея". Все желающие смогут 20-24 июня с 17.00 до 20.00 бросить вызов личным спортивным достижениям и при этом внести вклад в доброе дело: каждый преодоленный километр будет монетизирован в пользу "солнечных" детей (с синдромом Дауна). Для этого все результаты бегунов, отмеченные в социальных сетях под хештегом #velcombegom, будут регистрироваться.

На площадке с тренажерами установят конструкцию в виде солнца, которая будет менять яркость в зависимости от километров, накопленных участниками. И каждый посетитель сможет наблюдать за количеством накопленной "энергии добра" на большом экране ТЦ.

Кроме того, 23 июня на стадионе "Динамо" планируется большой благотворительный забег. Для участия в нем необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте организаторов.

Каждый может присоединиться к акции, выйдя на пробежку 21-24 июня и зафиксировав свой результат в социальных сетях с хештегом проекта.

Всего белорусам предстоит пробежать 50 тыс. км, чтобы получить Br50 тыс. в пользу детского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития.-0-