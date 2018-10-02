Беларусь и Украина согласовали программу форума регионов в Гомеле

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Украина согласовали программу форума регионов, который пройдет 25-26 октября в Гомеле, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Украине.

Стороны согласовали концепцию и основные элементы программы форума. В первый день планируется провести 7-е заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества и контактно-кооперационной биржи, состоятся тематические конференции и заседания по линии отраслевых ведомств, будет открыта выставка-ярмарка продукции предприятий и организаций двух стран. Главы делегаций Беларуси и Украины встретятся с руководством Гомельского облисполкома, 25 октября состоится также концерт дружбы.

Во второй день пройдут пленарное заседание форума, интерактивная дискуссия "Перспективы регионального сотрудничества Беларуси и Украины".

Белорусская сторона направила приглашения принять участие в форуме руководителям всех областных государственных администраций Украины и городской государственной администрации Киева. Более 20 украинских регионов уже формируют свои делегации для посещения Беларуси, при этом значительная часть областей будет представлена первыми лицами.

Во время выставки-ярмарки более 150 ведущих белорусских и украинских компаний продемонстрируют свои ноу-хау и передовые разработки в сферах машиностроения и нефтехимии, транспорта и логистики, сельского хозяйства и продовольствия, легкой промышленности и туризма.

За восемь месяцев 2018 года Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров Беларуси, по импорту - четвертое место. По итогам января-августа товарооборот с Украиной увеличился на 23,7% и составил $3,7 млрд, белорусский экспорт увеличился на 23,5%, импорт из Украины - на 24,4%.

Как сообщалось, провести форум регионов Беларуси и Украины предложил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время официального визита в Киев в июле 2017 года. Его украинский коллега Петр Порошенко поддержал эту идею и отметил, что следующий форум можно будет организовать в Житомире.-0-