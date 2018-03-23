23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгидромет планирует до 2020 года установить радиолокаторы в Гродно и Витебске, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Роман Лабазнов.

"Наше предложение о развитии сети радиолокационных наблюдений получило поддержку. Использование современных радиолокаторов позволит получать необходимые данные в режиме реального времени, в том числе об опасных и неблагоприятных явлениях, оперативно отслеживать и прогнозировать изменения погодных условий. До 2020 года радиолокаторы планируется установить почти во всех областных центрах Беларуси", - сказал Роман Лабазнов.

Сейчас у Белгидромета три радиолокатора: в Минске, Гомеле и Бресте. "Радиолокатор в Бресте уже устарел и не соответствует современным требованиям, поэтому его замена необходима. Мы обеспечим соответствующим оборудованием Витебск и Гродно, заменим радиолокатор в Бресте", - отметил начальник Белгидромета.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-