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Бельгийский холдинг заинтересован в создании производства удобрений в СЭЗ "Гродноинвест"

Регионы 18.09.2018 | 11:42
Инфографика СЭЗ "Гродноинвест"
Инфографика СЭЗ "Гродноинвест"

18 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Бельгийский холдинг заинтересован в создании производства удобрений в СЭЗ "Гродноинвест", сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Один из лидеров на мировом рынке специальных удобрений с ведущими позициями в США, Канаде и Западной Европе прорабатывает возможность строительства завода на территории свободной экономической зоны "Гродноинвест". Встреча с руководством компании состоялась в Администрации СЭЗ накануне международного бизнес-форума в Гродно.

"Это уже второй визит представителей бельгийского холдинга в Гродно. На встрече были обсуждены вопросы по выбору подходящего земельного участка, возможной кооперации с действующими предприятиями Гродненской области. Стороны определили дальнейшие шаги по проработке инвестиционного проекта", - рассказали в администрации СЭЗ "Гродноинвест".

Руководство бельгийского холдинга приняло участие в работе одной из секций международного бизнес-форума "Еврорегион "Неман-2018", который прошел 14 сентября в Гродно. В крупнейшем для региона инвестиционном форуме приняли участие около 500 представителей бизнеса, науки и органов управления из стран ближнего и дальнего зарубежья. Как сообщалось, сумма подписанных инвестиционных соглашений превысила $100 млн.-0-

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