БелГУТ присоединился к "Университетскому альянсу SAP"

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет транспорта (БелГУТ) присоединился к глобальной инициативе "Университетский альянс SAP", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении образования.

Соглашение об этом представители двух сторон подписали сегодня во время IV Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы и перспективы транспортного и строительного комплексов" в Гомеле. Теперь преподавателям и студентам университета доступны демоверсии решений одного из мировых лидеров на рынке программного обеспечения - компании SAP, а также библиотека из 3 тыс. курсов по различным направлениям от бизнес-аналитики до машинного обучения.

В партнерстве с компанией SAP БелГУТ получит доступ к платформенным продуктам, которые могут стать базой при разработке отраслевых решений для железнодорожного транспорта. Запланированные форумы, встречи и проектные семинары помогут студентам развивать креативные и предпринимательские навыки. Это позволит вузу наращивать кадровый потенциал и конкурентоспособность будущих выпускников.

В период перехода к цифровой экономике на рынке востребованы квалифицированные ИТ-специалисты. "Доступ к глобальным ИТ-практикам поможет студентам расширить свои компетенции, в том числе по работе с решениями SAP. Полученные знания помогут в реализации проектов по цифровизации транспортной отрасли Беларуси", - рассказал директор представительства SAP CIS в Беларуси Илья Шулипин.

Ректор БелГУТа Юрий Кулаженко пояснил, что процесс совершенствования образовательного и исследовательского процессов в Белорусском государственном университете транспорта непрерывен и присоединение к программе "Университетский альянс SAP" - еще один шаг в этом направлении. "Для нас важно, что программы обучения доступны как для студентов, так и для преподавателей. Такой подход дает мультипликативный эффект: коллеги могут повысить свои компетенции, а выпускники уже с момента получения диплома готовы работать над реальными бизнес-задачами", - подчеркнул он.

БелГУТ является основным поставщиком специалистов для Белорусской железной дороги - одного из крупнейших клиентов SAP в стране. Программа "Университетский альянс SAP" сотрудничает с более чем 120 вузами СНГ. Это позволяет студентам на практике изучать технологии SAP, решать задачи и разрабатывать собственные проекты для нужд цифровой экономики. Всего в СНГ открыто 9 центров SAP Next-Gen Lab на базе университетов и инновационных парков.-0-