"Белкнига" открывает в Бобруйске новый магазин

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый магазин сети ОАО "Белкнига" открывается 25 сентября в Бобруйске, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Это 88-й по счету торговый павильон сети "Белкнига" в Беларуси и второй по счету в городе.

На полках магазина торговой площадью 145 кв.м представлено более 15 тыс. наименований книжной и другой печатной продукции широкой тематической направленности, канцелярских и бумажно-беловых товаров.

В торжественной церемонии открытия примут участие представители госструктур, белорусских издательств и региональных СМИ.-0-