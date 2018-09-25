"Белкнига" открывает в Бобруйске новый магазин

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый магазин сети ОАО "Белкнига" открывается 25 сентября в Бобруйске, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.
Это 88-й по счету торговый павильон сети "Белкнига" в Беларуси и второй по счету в городе.
На полках магазина торговой площадью 145 кв.м представлено более 15 тыс. наименований книжной и другой печатной продукции широкой тематической направленности, канцелярских и бумажно-беловых товаров.
В торжественной церемонии открытия примут участие представители госструктур, белорусских издательств и региональных СМИ.-0-
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