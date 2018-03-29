Белкоопсоюз: резервы заготовительной отрасли - в сотрудничестве с частными сельхозпроизводителями

29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Резервы заготовительной отрасли потребкооперации заключаются в сотрудничестве с частными сельхозпроизводителями. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов на отчетном общем собрании представителей членов Брестского областного союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Заготовительная отрасль является одним из основных направлений деятельности потребительской кооперации. Здесь есть резервы, учитывая развитие частного сектора в производстве сельскохозяйственной продукции. Сама ситуация подсказывает, что эту работу надо развивать. Особенно это актуально для Брестской области, которая обеспечивает некоторыми видами сельхозпродукции Витебскую, Могилевскую области и часть Минской", - отметил руководитель Белкоопсоюза.

Объем заготовительного оборота кооператоров Брестской области за 2017 год составил почти Br62 млн с приростом 8% к уровню предыдущего года. "Аналогичной динамики достигли закупка сельхозпродукции и сырья у населения. Доведенный прогнозный показатель выполнен всеми райпо, за исключением Дрогичинского. Наибольший прирост обеспечен в Барановичском и Пружанском райпо", - сообщил председатель правления Брестского облпотребсоюза Леонид Янкович.

В целом за прошлый год абсолютная прибыль по системе облпотребсоюза составила Br6,1 млн, что в 2,6 раза выше уровня 2016 года. В частности, прибыль получена в заготовительной отрасли, промышленности, торговле (в 2016 году отрасль была убыточной). Практически все организации системы облпотребсоюза укрепили финансовое положение. С убытками сработали только Малоритское райпо и унитарное предприятие "Ивацевичикоопстрой". В совокупном объеме деятельности Белкоопсоюза удельный вес Брестского облпотребсоюза возрос за 2017 год до 24%.-0-

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