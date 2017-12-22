"Белнефтехим" вручил новогодние подарки воспитанникам вспомогательной школы-интерната №11 Минска

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко во время акции "Наши дети" посетил вспомогательную школу-интернат №11 Минска, где принял участие в праздничном утреннике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

По ежегодной традиции новогодние подарки для детей школы-интерната приобретены за счет организаций отрасли. В 2017 году концерн оказал подшефному учреждению образования спонсорскую помощь в размере более Br18 тыс. Сделан ремонт помещений школы-интерната, приобретены 8 новых телевизоров.

Глава концерна отметил, что трудовые коллективы нефтехимического комплекса встречают Новый год с хорошим настроением: выполнены основные производственные показатели, своевременно заключены контракты на поставку нефти и другого сырья в 2018 году для организаций отрасли, что позволяет обеспечить загрузку мощностей и стабильную работу. А значит - иметь возможность помочь нуждающимся.

В предпраздничные дни представители всех организаций концерна "Белнефтехим" участвуют в мероприятиях акции "Наши дети". Всего организации концерна в 2017 году оказали спонсорскую помощь детям и детским организациям на сумму более Br320 тыс.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 11 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-