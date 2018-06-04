Белорусская федерация спочана организовала квест в Кобрине к Международному олимпийскому дню

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация спочана провела в Кобрине семейный квест Family cool quest games к Международному олимпийскому дню, сообщили БЕЛТА в спортивной организации.
В мероприятии, которое прошло в ходе масштабной акции "Праздник игры и игрушек "Полесья", приняли участие 40 семей из Витебска, Минска и Бреста, воспитывающие детей 3-10 лет, а также первый секретарь посольства Японии в Беларуси Асамура Такао с семьей. Квест-эстафета прошла 3 июня в форме веселых стартов, семейных игр и интеллектуальных заданий, объединенных в один сюжет "Школа суперагентов".
В Кобрине состоялся и турнир, и мастер-класс по спочану на призы организатора спортивного праздника - белорусской фабрики игрушек "Полесье". Спорт чанбара (спочан) - современный вид японских единоборств, свободное фехтование на безопасных мечах.
Международный олимпийский комитет принял решение в январе 1948 года во время 42-й сессии в Санкт-Морице ежегодно праздновать Международный олимпийский день 23 июня. МОК рекомендовал Национальным олимпийским комитетам организовывать различные спортивные праздники, чтобы привлечь максимальное число участников, распространяя тем самым олимпийскую концепцию "Спорт для всех".-0-
Фото Белорусской федерации спочана.
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