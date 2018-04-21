Белорусские дипломаты высадили более 4 тыс. саженцев в Смолевичском районе

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дипломаты высадили более 4 тыс. саженцев берез, елей и сосен в Смолевичском районе на участке леса, пострадавшем от насекомых-вредителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
В трудовой акции в рамках республиканской акции "Неделя леса" сегодня приняли участие руководство и сотрудники министерства, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, представители Клуба ветеранов дипломатической службы, а также члены их семей.
"Неделя леса" проводится каждый год. Главной целью акции является популяризация бережного отношения к одному из главных природных ресурсов страны, усиление экологической, экономической и социальной роли лесов. В 2018 году акция посвящена Году малой родины и восстановлению лесов, поврежденных в результате массового распространения насекомых-вредителей.-0-
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