Белорусские гребцы в Бресте примут участие в акции ко Дню бездомных животных

16 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Представители национальной сборной по гребле примут участие в организованной в Бресте благотворительной акции ко Всемирному дню бездомных животных, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью областного центра олимпийского резерва по гребле Олег Голос.

Всемирный день бездомных животных отмечается в третью субботу августа. В Бресте 19 августа в парке воинов-интернационалистов состоится тематическая акция, периуроченная к этой дате. Жителям областного центра предложат взять себе питомцев, которые содержатся в участке по отлову и содержанию безнадзорных животных. Организаторы подготовили для детей познавательные викторины. Волонтеры расскажут брестчанам о том, как правильно ухаживать за котами и собаками: кормить, делать прививки, лечить, дрессировать.

Еще одна акция организована в областном центре олимпийского резерва по гребле. Посетителям спорткомплекса, спортсменам, жителям близлежащих микрорайонов предлагают оказать помощь обитателям пункта содержания бездомных животных. На первом этаже административного корпуса гребного канала можно оставить крупы, сухие и влажные корма для котов и собак разных возрастов, мясные субпродукты, лекарства, игрушки. К инициативе присоединятся члены сборной по гребле.

"Все собранное будет передано во время визита в пункт 21 августа. Планируется участие представительниц национальной сборной по гребле во главе с двукратной олимпийской чемпионкой Екатериной Карстен. Компанию ей составят и другие девушки, которые прославили нашу страну на международных соревнованиях. Надеемся, присоединятся и парни", - отметил Олег Голос.

На территории гребного канала установлены дерево "Найди себе друга" от пункта содержания бездомных животных и урна для сбора пожертвований. Желающим взять на постоянное содержание питомца необходимо иметь паспорт, ошейник или поводок для собаки, сумку-переноску - для кота.-0-