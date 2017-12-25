Белорусский и армянский Деды Морозы устроят в Полоцком районе рождественский поединок

25 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Белорусский и армянский Деды Морозы устроят сегодня в Полоцком районе рождественский поединок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком райисполкоме.

Битва двух супергероев новогодних праздников состоится в деревне Гомель. Противостоять белорусскому представителю и его Снегурочке будет Каханд Пап со своей внучкой Дзюнанушик. Не следует забывать, что оба героя являются добрыми персонажами, а потому и поединок будет добрым, ведь вооружатся участники шутками, песнями, кричалками-поздравлялками и танцами. Эксклюзивно для БЕЛТА в райисполкоме поделились итогами необычного состязания: конечно, победит дружба!

Деды Морозы обещают всем хорошее настроение и приглашают поучаствовать в традиционных армянских и белорусских новогодних развлечениях и получить мощный заряд позитива на весь следующий год.

Полоцкий район в эти дни готов предложить обширную программу новогодних мероприятий. Так, в агрогородке Захарничи открылась усадьба Захара-Снеговика, в деревне Вороничи и агрогородке Зеленка всех желающих приглашают поучаствовать в "Новогодних покатушках" и карнавале "Улетная елка". В Сильницком Доме культуры (агрогородок Близница) за час до полуночи 31 декабря начнется новогодний прием у пана Лисовского. Организаторы обещают волшебную ночь с дворянским театром, дефиле привидений, мастер-классом по аутентичным танцам и аукционом старинных вещей. Не останутся без внимания и подарков от щедрого Дедушки Мороза и самые отдаленные уголки Полотчины, где на помощь главному герою придет "Мобильный новогодний клуб на колесах".

Еще один интересный проект реализован райисполкомом совместно с БЖД. Новый комфортабельный поезд региональных линий бизнес-класса 739/740 Минск-Полоцк-Минск превратится 26 декабря в праздничный состав: в этот день полоцкий Дед Мороз намерен совершить вояж в столицу. Вместе со Снегурочкой он встретит пассажиров на перроне, а затем побывает в каждом вагоне, чтобы поздравить всех. Путешественников ждут веселые конкурсы, новогодние сувениры и сладости.-0-