Белорусский инвестор создаст деревообрабатывающее производство на базе Воропаевского завода ЖБИ

30 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Отечественный инвестор планирует создать деревообрабатывающее производство в Поставском районе на базе бывшего завода железобетонных изделий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Поставском райисполкоме.

Новое предприятие будет организовано в городском поселке Воропаево на производственной площадке ликвидируемого завода. По предварительным расчетам, объем инвестиций составит около 5 млн евро, предполагается создать не менее 50 рабочих мест. До конца 2018 года инвесторы намерены запустить отдельные производственные процессы (распиловка, сушка древесины), а в последующем организовать в Воропаево выпуск мебельных щитов и другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Создаваемое производство мощностью переработки до 2 тыс. куб.м древесины в месяц будет экспортно ориентированным, основные рынки сбыта - страны Евросоюза. Прорабатывается возможность кооперации по отдельным направлениям с ОАО "Воропаевский ДОК".

Производственно-технологический комплекс бывшего завода ЖБИ и административное здание - клуб выкуплены инвестором на аукционе, организованном антикризисным управляющим в ходе ликвидационной процедуры по делу о банкротстве предприятия. На территории площадью свыше 5 га расположено более 40 капитальных строений, в том числе деревообрабатывающий и лесопильные цеха, лесосушилка. Капитальные строения сохранились в хорошем состоянии, не требуют капитальных вложений для организации производственных процессов. Помимо производственной деятельности, инвестор прорабатывает возможность модернизации административного здания под небольшой гостиничный комплекс, а также под размещение объекта спортивной инфраструктуры.-0-