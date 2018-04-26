Белорусский союз женщин проведет акцию в Чериковском районе к годовщине катастрофы на ЧАЭС

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное объединение "Белорусский союз женщин" сегодня проведет благотворительную акцию "Здоровье женщины - здоровье нации" в Чериковском районе Могилевской области. Она посвящена годовщине чернобыльской катастрофы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в организации.

Представители общественного объединения с подарками посетят детский дом семейного типа, отделение дневного пребывания для инвалидов Чериковского районного центра социального обслуживания населения, проведут встречу с ветеранами труда Чериковского района. Завершится акция митингом-реквиемом.

Врачи ведущих республиканских медицинских центров и учреждений Минска (кардиолог, маммолог-онколог, отоларинголог, эндокринолог, врач УЗИ-диагностики) проведут консультации жителей в центральной районной больнице.

"Эта акция для Белорусского союза женщин уже стала традиционной. В пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы выезжают женские бригады, в составе которых, кроме активисток объединения, медицинские работники, которые проводят консультации и оказывают необходимую помощь населению, поддержку тем, кто продолжает возрождать жизнь на пострадавших территориях", - отметила заместитель председателя Белорусского союза женщин Надежда Ермакова.

В прошлом году участники акции побывали в городском поселке Краснополье Могилевской области и в Хойниках Гомельской области.-0-