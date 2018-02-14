14 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. III Белорусско-французский бизнес-форум пройдет в Могилеве 15 февраля, сообщили БЕЛТА в Могилевском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты.
В нем примут участие представители исполнительной власти региона, СЭЗ "Могилев", Могилевской таможни, предприятий областного центра. В состав французской делегации войдут бизнесмены, работающие в различных сферах: деревообработка, легкая и пищевая промышленность, финансовые услуги, строительство жилья и др.
В программе мероприятия презентации Могилевской области и свободной экономической зоны "Могилев", знакомство с условиями ведения бизнеса и таможенной политикой Беларуси, переговоры и обсуждения предложений по возможному сотрудничеству.
Французские гости познакомятся с работой акционерных обществ "Моготекс" и "Бабушкина крынка", посетят в Шклове филиал "Домостроение" РПУП "Завод газетной бумаги" и проведут переговоры с руководством предприятия.-0-
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