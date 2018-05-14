Белорусско-итальянский пилотный проект по скринингу рака шейки матки реализуется в Гомельской области

14 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Реализация в Гомельской области белорусско-итальянского проекта по скринингу рака шейки матки по методу Папаниколау (Пап-тест) позволит выявлять ранние стадии онкозаболеваний. Такая информация озвучена сегодня во время круглого стола, организованного ОО "Белорусский союз женщин", в Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, передает корреспондент БЕЛТА.

В лаборатории клеточных технологий

Фельдшер-лаборант Наталья Колот во время пробоподготовки материала для РАР-теста

Врач-лаборант Ольга Давыдова во время исследования цитологических препаратов

Образцы материала, полученного при скрининге онкологических заболеваний

Это одно из мероприятий республиканской акции "Здоровье женщины - здоровье нации". Как отметила начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан, в числе приоритетных направлений деятельности Белорусского союза женщин - сохранение здоровья. Общественная организация поддержала гуманитарный проект по предупреждению рака шейки матки, который реализуется совместно с итальянской стороной на базе РНПЦ радиационной медицины и экологии человека. "Этот пилотный проект по скринингу рака шейки матки, выявлению вируса папилломы человека, охватит несколько районов Гомельской области. В этих районах уже отобраны группы женщин, им разосланы приглашения для проведения скрининга на рак шейки матки", - сказала Елена Богдан.

Врач-лаборант группы бактериологических исследований Ольга Логинова

Заведующая гинекологическим отделением Алла Подгорная во время демонстрации ультрасовременных цитосчеток для забора цитологического материала

Во время измерения давления в рамках республиканской акции "Здоровье женщины-здоровье нации"

РНПЦ радиационной медицины и экологии человека в Гомеле

В системе здравоохранения скрининг является одним из основных направлений по раннему выявлению онкологических патологий. По ее словам, сейчас речь идет о четырех видах скрининга: рака предстательной железы, колоректального рака, рака молочной железы, рака шейки матки. "Что касается скрининга рака шейки матки, то существует несколько возможностей, видов его проведения. Один из них - Пап-тест, который проводится в Гомельской области, - пояснила Елена Богдан. - За несколько лет мы оценим его эффективность, и будет принято решение о том, перевести ли его на всю республику, или на всю Гомельскую область, или дополнять другими видами скрининга рака шейки матки".

Участники круглого стола во время посещения РНПЦ радиационной медицины и экологии человека в Гомеле

Участники круглого стола Галина Гатальская и координатор проекта с итальянской стороны, профессор Флорентийского университета Николо Комодо

В беседе с журналистами член клуба "Ротари-Флоренция", профессор Флорентийского государственного университета Никола Комодо сообщил, что реализация данного проекта включает несколько этапов. Первый - это образовательная подготовка медицинских специалистов РНПЦ: они прошли обучение в Италии на базе университетской клиники города Павия. Второй этап предусматривал поставку в Беларусь четырех кольпоскопов для проведения обследований. Третий - непосредственно выполнение 14 тыс. Пап-тестов среди женщин. "Пап-тест позволяет выявлять заболевание на первой стадии на клеточном уровне", - добавил Никола Комодо. В Италии уже более 30 лет женское население проходит обязательное бесплатное обследование - Пап-тест для предупреждения рака шейки матки, и за это время удалось достичь больших результатов.

Во время проведения круглого стола в рамках республиканской акции "Здоровье женщины - здоровье нации"

По словам директора РНПЦ радиационной медицины и экологии человека Александра Рожко, в Гомельской области во время реализации проекта скрининг по методу Папаниколау проведут среди женщин Хойникского, Чечерского, Ветковского, Добрушского районов в возрасте от 18 до 55 лет.

Во время круглого стола его участники посетили лаборатории, где проводятся цитологические и другие исследования, ознакомились со структурой и спектром оказываемой помощи в РНПЦ, обсудили вопросы женского здоровья, формирования здорового образа жизни и т.д.-0-

Фото Сергея Холодилина