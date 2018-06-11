Белорусско-китайский научно-технический семинар проходит в Гомеле

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-китайский научно-технический семинар пройдет в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины с 11 по 13 июня, сообщил корреспонденту БЕЛТА ректор вуза Сергей Хахомов.

На форуме результаты своих научных работ представят гомельские специалисты и исследователи трех китайских вузов: Нанкинского университета науки и технологии, университета Цзяннань (город Уси), Тайюаньского технологического университета. Участники семинара проанализируют предложения по коммерциализации разработок, их использованию на промышленных предприятиях Беларуси и Китая. Также специалисты определят актуальные и наиболее перспективные направления развития сотрудничества в научной сфере.

Научная программа семинара включает доклады по фундаментальным и прикладным аспектам современного материаловедения, физико-химическим свойствам нано- и метаматериалов, исследованию структуры и свойств нанокомпозитных полимерных покрытий, технологий обработки материалов.

"У белорусских и китайских ученых много областей для сотрудничества. Серьезный научный потенциал имеют исследования в области физики и химии, создания новых материалов. Такую работу исследователи сегодня ведут в белорусско-китайских лабораториях", - подчеркнул Сергей Хахомов. Он напомнил, что в 2013 году была открыта белорусско-китайская научная лаборатория по вакуумно-плазменным технологиям на базе Нанкинского университета науки и технологий. Годом ранее аналогичная совместная лаборатория была создана на базе ГГУ Ф.Скорины. В арсенале ученых из Гомеля и их коллег из китайских вузов есть несколько разработок, которые внедряются в серийное производство. В их числе - вакуумная технология нанесения антибактериальных покрытий на изделия медицинского назначения.

Доклады семинара планируется опубликовать в научно-техническом журнале "Проблемы физики, математики и техники".

Представители китайской делегации также в эти дни посетят научно-исследовательские лаборатории университета "Физика волновых процессов", "Физикохимия и технологии макро- и наноразмерных систем". Гостей ждет и обширная культурная программа, во время которой будут организованы экскурсии по Гомельскому дворцово-парковому ансамблю, в Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г.Шклярова и т.д.

Организаторами форума выступают Гомельский госуниверситет, Нанкинский университет науки и технологий, Институт Конфуция при ГГУ.-0-