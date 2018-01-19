Белорусско-украинский проект "Безопасное детство" стартовал в Бресте

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 19-20 января проходит стартовая конференция по проекту Программы территориального сотрудничества Восточного партнерства Беларусь-Украина "Безопасное детство", сообщил БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.

Проект международной технической помощи будет реализован в течение этого года. На его реализацию Европейский союз выделил 173,5 тыс. евро. Партнерами проекта выступают Брестское областное управление МЧС и организация Добровольного пожарного общества Украины в Волынской области. Целью инициативы является создание безопасной среды жизнедеятельности детей двух приграничных регионов.

"Проект направлен на привлечение внимания общественности к проблеме профилактики травматизма и предупреждения пожаров по причине детской шалости с огнем и гибели детей от них. Инициатива позволит расширить возможности учреждений дошкольного образования в организации обучения детей начальным основам безопасности жизнедеятельности, объединить усилия педагогов и родителей, направленные на формирование первичных знаний и навыков ОБЖ", - отметили в УМЧС.

За время реализации проекта будут подготовлены и изданы учебные пособия по ОБЖ, видеоролики, информационные плакаты и листовки, с этой целью планируется закупка оборудования (печатных машин). Также будут разработаны программы и сценарии тематических встреч и мероприятий для учреждений образования. Среди студентов вузов Бреста и Луцка пройдет конкурс методических разработок по формированию у детей знаний и умений в сфере безопасности жизнедеятельности. Упор при этом будет сделан на внедрение инновационных педагогических технологий в процесс обучения ОБЖ.

С целью пропаганды знаний в области безопасности жизнедеятельности пройдет международный детский творческий конкурс "Спасатели глазами детей". В Бресте и Луцке будут созданы два учебно-методических центра для обеспечения взаимодействия между системой МЧС и системой образования.

Во время конференции состоится презентация программы территориального сотрудничества, стороны обсудят совместные действия по проекту, вопросы активного привлечения к процессу структур образования и общественных организаций, развития движения юных спасателей-пожарных. Участники встречи посетят место реализации проекта - будущий информационный центр, который планируется создать на базе центра пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского областного управления МЧС и музейной экспозиции пожарной службы Брестчины.-0-

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