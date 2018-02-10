Белорусы с помощью беговых приложений "нарисовали" олимпийские кольца на улицах Минска

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские бегуны "нарисовали" 5 олимпийских колец на улицах Минска - символ Олимпиады удалось зафиксировать с помощью беговых приложений. Таким необычным способом минчане поддержали благотворительный проект #velcombegom "Зимние беговые игры", который проходит в эти выходные, сообщили БЕЛТА организаторы.

В 10.00 на старт необычного забега вышли 70 бегунов в трех точках Минска: в Грушевском сквере, парке Горького и сквере Мулявина. Каждый участник пробежал 10 км - именно такое расстояние понадобилось преодолеть, чтобы "нарисовать" одно олимпийское кольцо, а длина маршрута всех 5 колец составила 50 км соответственно. На необычный флешмоб у тренированных бегунов ушло чуть более часа.

Все участники были разделены на 5 команд, ведь олимпийские кольца символизируют 5 частей света, которые объединяет олимпийское движение. Каждый участник флешмоба сам выбирал, за какую часть света преодолеет 10-тикилометровую дистанцию: для одних решающим фактором была близость старта к дому, другие же, наоборот, хотели пробежаться по малоизвестному для себя маршруту и насладиться новыми городскими видами.

"На необычный забег нас вдохновила акция #velcombegom, которая в этот раз стартовала вместе с зимними Олимпийскими играми в Южной Корее. Символично, что в рамках благотворительного проекта помощь будет оказана школам, которые готовят детей в резерв паралимпийской сборной нашей страны. Поэтому и родилась идея с помощью беговых приложений нарисовать олимпийские кольца на улицах Минска", - пояснил организатора забега Михаил Сидорук.

Проект "Зимние беговые игры" набирает обороты. Накануне в его рамках прошел самый массовый забег на беговых дорожках. Вместе участники пробежали более 300 км. Активно акцию поддерживают и бегуны на улице.

"Мы понимаем, что даже для тренированных людей пробежка в такую погоду является своеобразным вызовом, и благодарны всем, кто находит в себе силы и желание выйти на дистанцию, - отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов. - Важно, что наш проект стимулирует бегунов на реализацию своих ярких акций и идей. Таким образом, все больше белорусов приобщаются к бегу и продолжают укреплять свое здоровье уже после завершения благотворительной акции. В выигрыше все: и больные дети, и здоровые люди".

Проект "Зимние беговые игры" продлится до 11 февраля включительно. Все участники разделены на 2 условные команды тех, кто бегает на улице, и тех, кто бегает в зале. Для участия в благотворительной акции необходимо опубликовать в своих социальных сетях фото с бегового тренажера или скриншот из фитнес-приложения, где будет указан преодоленный километраж и дата пробежки с 2 хештегами #velcombegom и #наулице или #velcombegom и #взале для тех, кто бегает на свежем воздухе или в помещениях соответственно.

Каждый километр, преодоленный командой-победительницей бегового соревнования, компания velcom переведет в Br2, а второй команды - в Br1. Все заработанные при помощи бега средства направит Молодечненской специальной общеобразовательной школе-интернату для детей с нарушениями зрения и Молодечненской санаторной школе-интернату для детей, больных сколиозом. Деньги планируется потратить на закупку спортивного оборудования и переоборудование общего для обеих школ стадиона.-0-