Белорусы всегда будут помнить и чтить подвиг советского народа - Шерстнев

8 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Белорусы всегда будут помнить и чтить подвиг советского народа. Об этом заявил сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сколько бы не прошло лет после победного мая 1945 года, белорусы всегда будут помнить и чтить величественный подвиг советского народа, мужество и героизм солдат и офицеров, женщин и детей - всех, кто не щадя себя сражались и трудились, приближая этот Великий День", - подчеркнул председатель облисполкома, обращаясь к участникам собрания.

Навсегда вошли в историю беспримерное мужество и стойкость защитников Брестской крепости, подвиги фронтовиков, народных мстителей, подпольщиков, которые ценой неимоверных усилий, в тяжелейших условиях боролись за каждую пядь родной земли. У многих людей среди бесценных домашних реликвий хранятся боевые награды, треугольники фронтовых писем, пожелтевшие фотографии. "С них смотрят на нас отцы, деды, прадеды из сороковых годов прошедшего века. У каждого своя история подвига и победы. Многие из них так и остались навечно молодыми, погибнув на полях сражений. Поэтому беспримерный подвиг воинов, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, всех, кто мужественно и стойко сражался за свободу и независимость нашего государства, никогда не будет забыт", - убежден Николай Шерстнев.

Великая Отечественная война стала невиданной трагедией для всего белорусского народа, но не сломила его дух. "Сейчас, по прошествии 73 лет, отделяющих нас от 1945 года, события Великой Победы выглядят более емко и величественно. Безусловно, тот эмоциональный, нравственный, духовный заряд поколения победителей, его нацеленность на созидание, мир, любовь к жизни, родной земле, Отчизне являются фундаментом, на котором строится современная Беларусь", - отметил руководитель области.

Николай Шерстнев обратил внимание, что органы власти с чувством глубокой признательности делают все возможное, чтобы ветераны жили спокойно и в достатке. Социально-бытовая и психологическая помощь оказывается через территориальные центры социального обслуживания населения, которые открыты во всех регионах. Постоянно ведутся работы по увековечению памяти героев и благоустройству мест захоронений. Активное участие в реализации государственной программы по увековечению защитников Отечества и жертв войн принимает молодежь, общественные объединения. Только в этом году рабочими группами горрайисполкомов сверено более 3,5 тыс. фамилий защитников Отечества. В электронный банк данных Витебского областного музея Героя Советского Союза М.Ф.Шмырева внесены данные 151,5 тыс. защитников Отечества. В свою очередь ветераны активно работают в общественных организациях, делятся своими воспоминаниями с молодежью.

"Защита Родины - это святая обязанность всех. Нам завещано беречь свою землю, трудиться на благо своего народа, с честью и гордостью нести через годы знамя Великой Победы. Наш долг - сохранить правду о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа, дать достойный отпор поднимающему голову неофашизму. А еще уверенно держать заданную поколением освободителей победную высоту, трудиться ради настоящего и будущего", - заключил Николай Шерстнев.

Ранее в Витебском облисполкоме руководитель региона провел традиционную встречу с ветеранами и участниками войны, на которой лично пообщался с живыми свидетелями исторических событий и поздравил их с праздником Великой Победы.-0-