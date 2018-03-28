Белые и черные шары взмыли в небо над Витебском в память о погибших в Кемерово

28 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске в память о погибших в Кемерово запустили в небо белые и черные шары, передает корреспондент БЕЛТА.

В центре города образовался стихийный мемориал, витебчане несли игрушки, зажигали свечи и лампады. Около 18.00 на центральной площади собралось много молодежи и родителей с детьми. Взрослые были немногословны.

В какой-то момент собравшиеся все вместе выпустили в небо шары. Они поднялись над площадью в полной тишине.

Как сообщалось, Беларусь в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, приспустила госфлаги. В эфире республиканских и региональных СМИ отменили трансляции развлекательных программ. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах.-0-