Белыничскому дому-интернату для престарелых окажут спонсорскую помощь

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белыничскому дому-интернату для престарелых и инвалидов предоставят безвозмездную (спонсорскую) помощь для создания и укрепления материально-технической базы. Соответствующее постановление Совета Министров от 19 мая 2018 года №372 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Решение принято в соответствии с пунктом 9 указа от 1 июля 2005 года №300 "О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи". Министерству антимонопольного регулирования и торговли необходимо согласовать предоставление безвозмездной помощи государственному учреждению социального обслуживания согласно заключенному между ними договору.

Белыничский дом-интернат для престарелых и инвалидов входит в систему Министерства труда и социальной защиты Беларуси. Здесь гражданам предоставляются социальные услуги в стационарных условиях.-0-