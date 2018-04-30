Бесплатная экскурсия по парку Челюскинцев для наблюдения за птицами пройдет 2 мая

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" 2 мая приглашает на бесплатную экскурсию в формате Free Walking Tour в столичный парк культуры и отдыха им.Челюскинцев для наблюдения за птицами, сообщили БЕЛТА в АПБ.
Начало экскурсии - в 19.00. Ее проведет специалист АПБ по природоохранным вопросам. Регистрация обязательна, ее можно пройти на сайте АПБ. "Экскурсии в стиле Free Walking Tour очень популярны в Европе. Хочется сделать их популярными и в Беларуси, тем более что наш "птичий" формат придает такой прогулке особую уникальность", - отметила руководитель отдела развития АПБ Карина Соловей. Желающим принять участие советуют приносить с собой бинокли.
Free Walking Tour - бесплатная пешеходная экскурсия, в конце которой участники оценивают работу гида с помощью пожертвований (по желанию). Такое движение появилось в 2004 году в Берлине. Уже в 2010 году концепция Free Walking Tour прижилась на всех континентах. В сотнях городов мира проводятся такие экскурсии на самую разную тематику.-0-
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