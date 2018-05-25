Бесплатная стартап-консультация для молодежи пройдет в Гродно по инициативе БРСМ

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Бесплатная стартап-консультация для молодежи пройдет сегодня в Гродно на базе бизнес-школы ИПМ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете БРСМ.

Программа консультации рассчитана на тех молодых людей, у которых уже есть идея, но нет четкого понимания ее реализации. Полезна встреча будет и для находящихся в поиске новых путей развития своего бизнеса предпринимателей. Приглашают к участию в консультации и студенческую молодежь.

"В современном мире быть востребованным - важный и актуальный атрибут успеха. Особенно, если это касается собственного дела. Сегодня уделяется большое внимание развитию малого бизнеса и повышению национальной конкурентоспособности через образовательную поддержку компаний и частных лиц. Не остаемся в стороне от этих процессов и мы", - отметили в обкоме БРСМ. Подобные встречи проводятся регулярно. Например, стартап-семинар по успешной самопрезентации был организован для представляющих Гродненскую область финалистов конкурса "100 идей для Беларуси".

В обкоме БРСМ рассказали, что продолжают и другие образовательные программы. В частности, регулярно проводятся мероприятия по повышению финансовой грамотности. Инициированы они молодежной организацией и проходят при поддержке Национального банка. Очередная встреча также пройдет сегодня. На базе оздоровительного лагеря "Купалинка" для секретарей первичных организаций БРСМ, предприятий и учреждений города представители банковской сферы прочитают лекцию об особенностях кредитования, а также поделятся наблюдениями о планировании семейного бюджета.-0-