Бесплатную экскурсию для наблюдения за птицами проведут по минскому парку Горького

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" 11 июля приглашает на бесплатную экскурсию в формате Free Walking Tour в минский парк культуры и отдыха им. Горького для наблюдения за птицами, сообщили БЕЛТА в АПБ.
Орнитологи расскажут, как отличать грача от галки, что такое бердвочинг, каких птиц в Беларуси больше, чем жителей, и др. Если повезет, за час в Минске можно увидеть 30 видов птиц.
Экскурсия в парке Горького - одна из последних в нынешнем сезоне. Начнется путешествие в мир пернатых в 19.00. Желающим принять участие советуют приносить с собой бинокли.
Free Walking Tour - бесплатная пешеходная экскурсия, в конце которой участники оценивают работу гида с помощью пожертвований (по желанию). Такое движение появилось в 2004 году в Берлине. Уже в 2010 году концепция Free Walking Tour прижилась на всех континентах. В сотнях городов мира проводятся такие экскурсии на самую разную тематику.-0-
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