Бесплатный автобус будет курсировать во время "Белагро-2018"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатный автобус будет ходить от станции метро "Малиновка" к месту проведения международной специализированной выставки "Белагро-2018", которая пройдет с 5 по 10 июня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора компании "Минскэкспо", директор выставки "Белагро-2018" Александр Макавчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы организовали трансфер со станции метро "Малиновка" до Щомыслицы и обратно. Все дни работы выставки "Белагро-2018" будет курсировать бесплатный автобус с периодичностью в 30 минут", - сказал Александр Макавчик.

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