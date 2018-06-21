Безвизовые зоны Брестской и Гродненской областей планируется объединить

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристско-рекреационные зоны Брестской и Гродненской областей, которые иностранные гости могут посещать без визы, планируется объединить, сообщил журналистам заместитель директора Департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Виталия Грицевича, министерство рассчитывает на рост потока индивидуальных туристов в эти регионы.

"С 1 января только Гродненскую область по безвизовому режиму посетили около 30 тыс. человек, с октября 2016 года - 80 тыс. Увеличился срок посещения туристической зоны с 5 до 10 дней, расширилась зона действия безвизового режима. От Гродненского облисполкома поступают предложения по включению в нее Новогрудка, но пока мы проводим анализ эффективности принятых решений. В планах просматривается объединение двух туристических зон в одну", - отметил Виталий Грицевич.

Туристско-рекреационная зона "Брест", в которую в том числе входит национальный парк "Беловежская пуща", с начала года приняла более 5 тыс. гостей. По мнению заместителя директора Департамента по туризму, объединение двух зон позволило бы дальше развивать велосипедные и пешеходные маршруты, которые пользуются спросом.

Как сообщалось, порядок безвизового пребывания иностранцев в Брестской и Гродненской областях определен указом №462, он начал действовать с 1 января 2018 года. В соответствии с документом увеличено количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях, установлен срок посещения, не превышающий 10 дней, расширена территория для временного пребывания.

Так, для иностранных туристов парка "Августовский канал" разрешено пребывание на территории Гродно и всего Гродненского района, для посетителей Национального парка "Беловежская пуща" - на территории туристско-рекреационной зоны "Брест" (Брест, Брестский, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, Свислочский район Гродненской области). При этом для посещения Августовского канала или туристско-рекреационной зоны "Брест" иностранным гражданам следует иметь при себе действительный документ для выезда за границу и документ, предоставляющий право на индивидуальное или групповое посещение соответствующей территории. Предлагаемый порядок распространяется на граждан из 77 стран.-0-