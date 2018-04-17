"Библионочь" пройдет в Минске 20 апреля

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Библионочь-2018" пройдет в Минске 20 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

Центральная научная библиотека НАН Беларуси в день акции с 19.00 до 23.00 приглашает окунуться в "Историю на сон грядущий". Ученые НАН и БГУ расскажут, как выглядел настоящий белорус в глубокой древности, покажут интересные находки, полученные в результате археологических раскопок, познакомят с записками и посланиями из далекого прошлого - своеобразными граффити. Гости смогут совершить виртуальную прогулку по Минску вековой давности, узнать о старинных замках и крепостях, а также увидеть реальные экспонаты Музея древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН.

Гостей ждут научно-популярные лекции, воркшопы, кулинарный батл, историческое путешествие для детей "Вперед, в прошлое: в поисках неизведанного", интерактивные книжные выставки. В программе также шоу и настоящий шляхетный бал от творческого коллектива "Мастерская впечатлений" и фольклорного ансамбля "Тутэйшая шляхта",выступление уличного театра VIR, живые скульптуры "Студии золотого режиссера".

Партнерами мероприятия выступают Институт истории НАН Беларуси, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН, исторический факультет БГУ, проект "Наука вне себя". Вход свободный.-0-