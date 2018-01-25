Биологический заказник "Хотиславский" создан в Малоритском районе

25 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе Брестской области создан биологический заказник местного значения "Хотиславский". Решение райисполкома опубликовано сегодня на
Новая особо охраняемая природная территория располагается в пределах Хотиславского лесничества. Биологический заказник создан в целях сохранения редких и исчезающих видов дикорастущих растений и диких животных, которые занесены в Красную книгу Беларуси. Например, там выявлены места произрастания касатика сибирского, купальницы европейской, осоки теневой, чемерицы Лобеля, места обитания гломериса связанного и сони орешниковой. Общая площадь "Хотиславского" составляет 85,4 га.
На территории заказника вводится особый охранный режим. В частности, там запрещена интродукция агрессивных инвазивных чужеродных видов животных и растений, возбраняется проводить работы по гидротехнической мелиорации, рубки, производство лесных культур и биотехнических мероприятий с использованием интродуцированных пород деревьев и кустарников.
Мероприятия по охране и рациональному использованию комплексов и объектов биологического заказника местного значения будет осуществлять Малоритский лесхоз.-0-
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