Битва диджеев, фотосушка и огонь танца: масштабный молодежный праздник пройдет 16 июня в Калинковичах

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежный праздник "Наш формат" пройдет 16 июня в городском парке культуры и отдыха в Калинковичах, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Гомельского областного комитета ОО "БРСМ" Юлия Липовская.

Участниками станут более 1 тыс. юношей и девушек со всей области. "Районный центр на один день превратится в молодежную столицу региона и порадует множеством ярких и интересных локаций", - отметила Юлия Липовская.

Отдельная площадка будет посвящена малой родине. Свою презентацию проведет военно-патриотический клуб "Витязь", о культурном наследии региона расскажет тематическая выставка. Кроме того, в путешествие по районам Гомельской области "Моя малая родина" пригласят райкомы БРСМ. Они расскажут об известных земляках, интересных памятниках природы и архитектуры, особенностях местных традиций и кулинарных блюд.

Также в этот день по-настоящему горячими обещают быть отборочные этапы молодежного музыкального конкурса "Битва диджеев" и танцевального соревнования "Огонь танца", победители которых станут участниками финала конкурсов в День молодежи на XXVII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

Более 70 малышей посоревнуются в кроссе ангелочков. Их родители смастерят из подручных средств крылья. С ними ребята и выйдут на старт. Организаторы обещают подарки каждому участнику забега.

В течение дня будут работать интерактивные зоны, на которых свое творчество продемонстрируют представители молодежных субкультур. Также в программе - мастер-классы от BMX-школы, фотосушка, боди-арт, выставки картин и литературы.

Во время праздника состоится областной этап конкурса исполнителей молодежной песни "Молодежь - за Союзное государство". Юноши и девушки поборются за путевку в финал, который пройдет на одноименном фестивале в Ростове-на-Дону в сентябре.-0-