Бизнес-инкубаторы Минска в 2017 году вырастили около сотни предприятий

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около сотни предприятий вышли из бизнес-инкубаторов Минска в 2017 году, перейдя на новую стадию развития. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук, передает корреспондент БЕЛТА.
"В Минске на сегодняшний день действует 8 бизнес-инкубаторов. И 94 субъекта хозяйствования выросли в них за прошлый год и были выпущены, скажем так, в большое плавание", - сказал Николай Рогащук.
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