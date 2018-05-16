Бизнес-проекты студентов из трех стран представлены на чемпионате в Гомеле

16 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Студенты из Беларуси, России, Украины участвуют в X Международном чемпионате "Молодежь и предпринимательство", который открылся сегодня в Гомеле в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации (БТЭУ ПК), передает корреспондент БЕЛТА.

Свои бизнес-идеи, а также образовательные, социальные проекты в течение двух дней представят порядка 120 человек.

Как отметила председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич, мероприятие с каждым годом приобретает все большую популярность, оно дает пространство для развития творческой индивидуальности, деловой инициативы, лидерских способностей. "Очень важно поддерживать молодежь и ее начинания. У молодых людей есть масса интересных идей, и для их реализации государство предоставляет множество возможностей", - сказала председатель облсовета.

Познакомиться с участниками можно на тематической выставке-презентации. Например, студенты Чебоксарского кооперативного института для участия в чемпионате преодолели более 1,3 тыс. км. На форуме они представляют проект, посвященный обучению старшеклассников основам кулинарии. По словам одного из авторов идеи Натальи Егоровой, проект пользуется популярностью среди школьников и способен приносить прибыль.

Оценивать бизнес-идеи на чемпионате будет жюри, в состав которого вошли представители власти, бизнес-сообщества, академических структур, специалисты в области менеджмента, маркетинга, представители общественных организаций, государственных учреждений, международные эксперты.

Защита проектов будет проходить в трех лигах, от каждой определят по три победителя и финалиста. Помимо этого, будут отмечены проекты в шести номинациях: "Лучший IT-проект", "Лучший инновационный проект", "Деловая активность и инициатива", "Общественное признание", "Лучший образовательный проект", "Лучший бизнес-проект". Победители получат дипломы, кубки, памятные подарки.

"Молодежь и предпринимательство" - это международная площадка, где встречаются молодые люди с активной жизненной позицией, которые презентуют себя и свою деятельность для возможного трудоустройства, поиска инвестора для своих проектов, а также ведущие ученые, бизнесмены, инвесторы, руководители предприятий, кадровые работники, предприниматели. За годы проведения чемпионата многие представленные идеи были в последующем реализованы.

Чемпионат наряду с VII Международным форумом молодых ученых и семинаром "Аспекты развития молодежного предпринимательства в Украине, Беларуси, Молдове" является частью программы Международной недели предпринимательства, которая проходит в БТЭУ ПК.-0-