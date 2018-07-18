Бюджет Минска за пять лет не получил более Br2,3 млн от продажи права аренды госимущества

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br2,3 млн от продажи права аренды государственного имущества не поступило в бюджет Минска за пять последних лет. Таковы итоги мониторинга, проведенного в первом полугодии этого года, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

КГК исследовал вопрос обеспечения субъектами хозяйствования перечисления в бюджет платы за право заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в госсобственности, полученной при проведении аукционов за период с 2013 по 2017 год.

Обязанность по перечислению в бюджет данной платы была введена в 2009 году. В настоящее время для юридических лиц (за исключением бюджетных организаций) предоставлена возможность оставить в своем распоряжении половину средств от продажи права аренды госимущества, а подлежащая перечислению вторая часть должна быть направлена в доход бюджета Минска не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным.

Мониторинг позволил установить случаи несвоевременного перечисления платы в бюджет отдельными организациями столицы. Просрочка платежа составляла от 3 до 6 месяцев (филиалами ГП "Минсктранс" "Автобусный парк №5", "Троллейбусный парк №2", ПО "Гаражи, автостоянки и парковки" и др.), а в отдельных случаях и более 3 лет.

Кроме того, из более чем 4 681 тыс., подлежащих перечислению за проверенный период, в бюджет поступило менее половины (всего свыше 2 291 тыс.). К основным должникам относятся жилищные ремонтно-эксплуатационные объединения районов Минска, отдельные управления образования, организации физической культуры и спорта, государственные организации здравоохранения.

Также установлено, что при перечислении в городской бюджет платы отдельными организациями в нарушение бюджетной классификации неверно указываются коды назначения платежей. Это негативно отражается на учете и контроле полноты поступлений средств, создают предпосылки для неуплаты.

В отсутствие контроля некоторые руководители организаций-должников даже необоснованно получали премии (поскольку не было сведений о наличии задолженности).

По итогам мониторинга КГК предложил Мингорисполкому с участием всех заинтересованных принять комплексные меры по устранению нарушений, взысканию недополученных бюджетом денежных средств и привлечению к ответственности виновных должностных лиц.

К настоящему времени из общей суммы задолженности Мингорисполкомом взыскано Br508 тыс.-0-