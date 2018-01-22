22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджетные гостиницы Минска предложат комплексный пакет услуг к Евроиграм-2019, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор УП "Отель "Европа" Олег Ермола, передает корреспондент БЕЛТА.

Пакет будет включать проживание, трансфер, организацию питания, аренду футбольных полей, конькобежного стадиона, ледового катка, велосипедного трека. Кроме того, заключаются договоры с компаниями, специализирующимися на медицинском туризме, что позволит привлечь людей, заинтересованных пройти лечение в учреждениях здравоохранения столицы.

Как отметил Олег Ермола, с 2013 года УП "Отель "Европа" является учредителем дочернего предприятия "Гостиницы столицы", в состав которого входят три типовые гостиницы категории две звезды Sport Time, East Time и IT Time, построенные к чемпионату мира по хоккею 2014 года. Фонд каждого отеля включает 134 номера различной комфортности, они в первую очередь рассчитаны на проживание спортсменов, воспитанников детских и юношеских спортивных школ, индивидуальных и групповых туристов, предпочитающих бюджетный вид размещения, командированных сотрудников и участников городских мероприятий. В 2017 году в среднем гостиницы были загружены на 42%, средняя стоимость номеров - 24 евро.

Также в состав предприятия входит пятизвездочный отель "Европа" на 67 номеров, расположенный в историческом центре столицы. Он открылся для посетителей в 2007 году. В прошлом году средняя загрузка отеля выросла по сравнению с 2016 годом на 2,6 процентных пункта до 44,9%. За счет собственных средств отремонтированы фасады здания, заменены трубопроводы горячего водоснабжения, системы кондиционирования, проведена частичная реновация номерного фонда, закуплены новые телевизоры. К концу февраля завершится внедрение интерактивной системы, благодаря которой гости не выходя из номера смогут воспользоваться всеми предоставляемыми отелем услугами (заказать еду в номер, вызвать такси и др.).-0-