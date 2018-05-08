Благодаря безграничной силе духа наш народ отстоял свободу и независимость - Ковалевич

8 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Благодаря самоотверженности и безграничной силе духа наш народ отстоял свободу и независимость в самой страшной и кровопролитной войне. Об этом сегодня заявил председатель Гомельского городского Совета депутатов Николай Ковалевич на Аллее Героев на торжественном митинге, посвященном 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы убеждены: любимая Беларусь будет процветающей и сильной, если новые поколения белорусов сберегут память о своем героическом прошлом, если в своих делах будут опираться на славные традиции наших отцов и дедов - поколения победителей", - добавил председатель горсовета.

Он выразил слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны за героизм и мужество, за беззаветную любовь к Родине и за Победу, пожелал добра и благополучия.

На Аллее Героев, где состоялся торжественный митинг, увековечены имена тех, чьи подвиги во все времена будут служить примером верности долгу и преданности Отчизне. Отдать дань уважения, почтить память тех, кто доблестно сражался за свободу родного края, пришли ветераны Великой Отечественной войны и труда, бывшие партизаны и подпольщики, труженики тыла, почетные граждане, руководство области и города, военнослужащие, представители трудовых коллективов, общественных организаций и объединений, молодежь. К мемориалу участники митинга возложили цветы и венки, почтили минутой молчания память павших героев.

Продолжилось мероприятие в общественно-культурном центре торжественным собранием и праздничным концертом.

Торжественные митинги проходят сегодня и в районах Гомеля. Вечером на Аллее Героев Гомельская городская организация ОО "БРСМ" проведет гражданско-патриотическую акцию "Гомель помнит!". Молодежь зажжет около 400 лампадок как символ памяти о тех, кто воевал за мир для будущих поколений. Из огоньков юноши и девушки выложат цифру 73 - количество лет, прошедших после героической Победы в Великой Отечественной войне.-0-