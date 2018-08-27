Благотворительная акция "Бегущие города" стартовала в Минской области

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершающий этап республиканской акции "Бегущие города" стартовал сегодня в Минской области, сообщили БЕЛТА организаторы.

Для участия в акции жителям региона необходимо с 27 августа по 2 сентября выходить на пробежку со смартфоном и любым мобильным фитнес-приложением, а затем делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегами #velcombegom, #minsk. Заработанные километры пойдут в поддержку областному детскому центру медицинской реабилитации "Пуховичи", в котором проходят лечение дети и подростки в возрасте 5-18 лет с кардиологическими, пульмонологическими и ортопедотравматологическими заболеваниями.

Символический благотворительный забег состоится 29 августа в Несвиже вокруг дворца Радзивиллов, к которому смогут присоединиться все небезразличные жители Минска и Минской области. Начало в 17.30 в Старом парке у сцены.

Акция "Бегущие города" - это новый этап благотворительного проекта #velcombegom, который реализуется по всей стране по инициативе компании velcom и Министерства здравоохранения. По результатам забегов компания velcom окажет материальную помощь шести детским областным центрам медицинской реабилитации. Общий фонд поддержки составит Br165 тыс. Каждое из детских медучреждений получит Br15-40 тыс. в зависимости от активности бегунов в регионах. Результаты проекта объявят 4 сентября на пресс-конференции в Минске.

Проект #velcombegom - это благотворительная спортивная инициатива компании velcom, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям. Забеги #velcombegom проводятся ежегодно с 2015 года.-0-