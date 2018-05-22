Благотворительный фестиваль "Шоколадные ладошки" пройдет в Минске 26 мая

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий благотворительный фестиваль добра "Шоколадные ладошки" пройдет в Минске 26 мая, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В этом году на площадке Республиканского реабилитационного центра детей-инвалидов соберутся более 220 ребят. Из них более 130 - подопечные центра детей-инвалидов, благотворительного местного гуманитарного фонда "Гармония звуков", социального благотворительного общественного объединения "Геном".

Программа фестиваля построена таким образом, чтобы каждый ребенок был вовлечен в творчество и общение. Накануне мероприятия по традиции проходит масштабный интернет-марафон #ладошки_дружбы, который поддерживают дети не только из Беларуси, но и из России, Украины, Германии, Казахстана, США, Армении, Туркменистана, Китая и других стран. В знак солидарности с участниками фестиваля они раскрашивают ладошки в яркие цвета. В Минске в акции участвуют ученики СШ №159, 49, 154, гимназии №19 и другие. Дети принесут сделанные своими руками открытки - "ладошки дружбы" - на праздник, чтобы обменяться ими с другими участниками фестиваля.

Будут организованы развлечения в фойе центра: парад ростовых кукол, анимация, выступление фокусника-иллюзиониста, шоу мыльных пузырей, показательное выступление футбольного клуба "Ислочь", мастер-классы и угощения.

Кульминацией фестиваля станет концерт с участием известных белорусских артистов, детских творческих коллективов, а также особых детей.-0-