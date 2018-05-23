Благотворительный концерт, забег в ползунках, игровой фестиваль пройдут в Минске ко Дню защиты детей

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный концерт "Прикосновение к жизни", посвященный Международному дню защиты детей, состоится 1 июня в концертном зале "Минск", сообщили БЕЛТА организаторы.

Местный благотворительный фонд "Прикосновение к жизни" в очередной раз собирает верных друзей - популярных белорусских и российских артистов. В концерте выступят Ядвига Поплавская, Алексей Хлестов, Искуи Абалян, Анастасия Тиханович, Тео и Ольга Рыжикова, Наталья Кудрина, Людмила Соколова и другие популярные исполнители.

Благотворительный концерт - один из крупных социально значимых проектов в Минске, проводимый при поддержке Минского городского исполнительного комитета, министерств культуры, информации, здравоохранения, образования, РОО "Белая Русь", ОО "Белорусский союз женщин" и др.

Собранные от продажи билетов средства будут переданы в адрес фонда на помощь социальным сиротам и детям с различными заболеваниями.

Кроме концерта в Минске планируются и другие мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей. Большой семейный праздник соберет 26 мая сотню участников турнира "Малыши, на старт!" и их родителей. "Спортсмены" в возрасте от 7 месяцев до года преодолеют дистанцию в ползунках, от года до двух - пробегут. Также в программе мероприятия развивающие игры для детей разного возраста, конкурсы для взрослых, тематические площадки, музыка, сюрпризы и подарки.

2 и 3 июня детей и их родителей приглашают в Ботанический сад на большой игровой семейный фестиваль TOYDAY. Участников ждут игротеки с конструкторами, зона настольных игр, роботы-трансформеры, мастер-классы от лучших школ развития, аниматоры с насыщенной шоу-программой, научная зона, детский спектакль, концерт.-0-