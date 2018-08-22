22 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя" проведут в Жлобине 23 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Гомельского обкома БРСМ Игорь Завалей.

Участники марафона помогут в сборе средств на лечение пятилетнего Тимура Мищенко из Жлобина. "Из-за родовой травмы у малыша ДЦП, спастический тетрапарез 3-й степени тяжести с выраженными двигательными нарушениями, задержкой психоречевого развития. Жизнь мальчика была на волоске, и то, что он выжил, - самое настоящее чудо", - рассказал Игорь Завалей. Тимур уже прошел два курса реабилитации, которые оказались результативными. Сейчас ведется сбор средств на третий курс, он пройдет в Сочи.

Чтобы помочь мальчику, на сцену Дворца культуры металлургов в Жлобине выйдут Макс Лоренс, Ольга Сацюк, группы ""PROвокация", "Лас-Вегас", ByCity, "Мята", шоу казачьей песни и танца "Маме нравится", Надежда Мисякова, Ярослав Соколиков, Дмитрий Королев, Александра Нехай, Мария Грицок, творческие коллективы Жлобина.

Волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" в фойе Дворца культуры развернут интерактивные площадки, где можно будет оставить пожелания для Тимура Мищенко, принять участие в благотворительном аукционе. Будут работать фотозоны, "копилки добра". Хорошее настроение маленьким гостям марафона подарят ростовые куклы и клоуны.

Благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя" - визитная карточка волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце". Главная цель проекта - популяризация идей благотворительности и милосердия в обществе, оказание поддержки детям и подросткам - воспитанникам социальных учреждений, детям и молодым людям с особенностями психофизического развития, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также нуждающимся в дорогостоящих операциях.

В Гомельской области за время существования марафона состоялось более 15 масштабных благотворительных концертов в различных районах и областном центре. В регионе движение "Доброе сердце" объединяет более 7 тыс. волонтеров в 200 отрядах.-0-