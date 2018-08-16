Благотворительный забег в поддержку онкобольных детей пройдет 19 августа в Минске

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный забег "Онкомарафон" в поддержку детей с онкогематологическими заболеваниями пройдет 19 августа в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Маршрут будет пролегать вдоль парка Победы. Каждому желающему нужно зарегистрироваться и пробежать 5 км. За каждого участника японская фармацевтическая компания "Такеда" перечислит Br5 в благотворительный фонд "Прикосновение жизни" на лечение маленьких пациентов.

Участие в забеге бесплатное. Количество участников ограничено - 3 тыс. человек.

Как отметили организаторы, забег 19 августа не является полноценной марафонской дистанцией. "Онкомарафон" - скорее марафон добрых дел, в котором каждый человек может продемонстрировать свою гражданскую позицию, и своей активностью помочь людям, которые в этом остро нуждаются.-0-